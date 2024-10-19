Gazzeliler Sinvar’ın yasını tutuyor! Direnişe devam mesajı

Hamas lideri Yahya Sinvar İsrail askerleri ile girdiği çatışmada şehit olduğu haberi Filistinlileri hüzne boğdu. Tüm Gazze'nin üzerinde buluştuğu tek fikir ise direnişin daha güçlenecek olması.

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