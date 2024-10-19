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Gazzeliler Sinvar’ın yasını tutuyor! Direnişe devam mesajı

Gazzeliler Sinvar’ın yasını tutuyor! Direnişe devam mesajı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 10:15
Hamas lideri Yahya Sinvar İsrail askerleri ile girdiği çatışmada şehit olduğu haberi Filistinlileri hüzne boğdu. Tüm Gazze'nin üzerinde buluştuğu tek fikir ise direnişin daha güçlenecek olması.
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