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Yunanistan’da İsrail’e silah sevkiyatına engel! Konteynere Filistin bayrağı astılar

Yunanistan’da İsrail’e silah sevkiyatına engel! Konteynere Filistin bayrağı astılar

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 10:56
Yunanistan'da işçiler içinde mühimmat bulunan konteynerin İsrail'e giden gemiye yüklenmesine engel oldu. Konteynerin üzerine Filistin bayrağı asan işçiler, İsrail'e silah sevkiyatını önledi.
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Yunanistan’da İsrail’e silah sevkiyatına engel!
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