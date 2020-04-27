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Dünyayı şoke eden görüntüler! Mahkumları soyup dizdiler sonra da... | VİDEO

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27.04.2020
Reuters haber ajansı tarafından servis edilen bu görüntüler olay yarattı. Dünya coronavirüs salgınıyla mücadele ederken Latin Amerika ülkelerinden El Salvador'un başkentinde çekilen bu fotoğraflar dünyayı şoka soktu.

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