Dünya gece yapılan saldırıyı konuşuyor! Fransa İşgalci İsrail’e yine destek çıktı

Sabah saatlerine karşı İsrail’in İran’a misilleme saldırısı yaptığı iddia edildi. İran saldırının düşük çaplı ve küçük düşürücü olduğunu açıklarken İsrail duruma karşı sessizliğini korudu. Dünya gece yapılan saldırıyı konuşurken son durumu A Haber muhabiri Ömer aydın aktardı.

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