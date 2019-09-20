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20.09.2019
Canlı yayında yorumcunun sandalyesi kırıldı! İşte o anlar |Video
Özel bir TV kanalındaki canlı yayın sırasında sandalyesi kırılan konuk yere yığıldı. Olay sonrası sunucunun ilginç yüz hareketleri ise sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
Pakistan'da yayın yapan GTV'deki canlı yayın sırasında söz hakkı kendisine gelen gazeteci Mazhar Barlas'ın sandalyesi kırıldı.
Gazeteci, tam yoruma başladığı sırada meydana gelen olay ile yere yığıldı.
Barlas'ın yere yığıldığını gören sunucunun yüz hareketleri ise sosyal medyada espri konusu olarak, çok sayıda yorum aldı.
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