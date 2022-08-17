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Bulgaristan’daki orman yangını Edirne’ye dayandı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.08.2022 09:46
Bulgaristan'da başlayan orman yangını Türkiye - Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgârın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor.
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