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Bucha’dan tahliye koridoru! Kontrol noktasında sabotajcı denetimi

A Haber
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Giriş: 11.03.2022 16:28
A Haber ekibi sivillerin sıcak noktadan tahliye edildiği noktadan son gelişmeleri aktardı. Sabotajcı şüphesiyle Bucha’dan tahliyelerde denetim artırıldı. Bucha’dan gelen araçta “Rus sabotajcı şüphesiyle arama yapıldı. O anlar A Haber canlı yayınına yansıdı.
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