11 Mart 2022, Cuma
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Bucha’dan tahliye koridoru! Kontrol noktasında sabotajcı denetimi
A Haber ekibi sivillerin sıcak noktadan tahliye edildiği noktadan son gelişmeleri aktardı. Sabotajcı şüphesiyle Bucha’dan tahliyelerde denetim artırıldı. Bucha’dan gelen araçta “Rus sabotajcı şüphesiyle arama yapıldı. O anlar A Haber canlı yayınına yansıdı.