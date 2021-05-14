14 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Boşanma aşamasındaki Bill Gates inzivaya çekildi! İşte 12.5 milyon dolarlık bekar evi!

Boşanma aşamasındaki Bill Gates inzivaya çekildi! İşte 12.5 milyon dolarlık bekar evi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2021 12:15
Güncelleme:14.05.2021 12:24
ABD'li milyarder Bill Gates, eşi Melinda ile ayrılma kararı aldığını duyurmasının ardından sular durulmuyor. 3 ay önce evi terk edip 12.5 milyon dolarlık malikanesinde kalmaya başladı. Gates'in kaldığı bu kulübün yıllık aidat ücretinin ise 250 bin dolar olduğu konuşuluyor. İşte detaylar...
İşte 12.5 milyon dolarlık bekar evi!
İşte 12.5 milyon dolarlık bekar evi!
Google’a 130 milyon euroluk ceza
Google’a 130 milyon euroluk ceza
Gazze onların mezarı olacak!
"Gazze onların mezarı olacak!"
Japonya'da 6.0 büyüklüğünde deprem!
Japonya'da 6.0 büyüklüğünde deprem!
İsrail’den asker hamlesi! Orduya çağrıldılar
İsrail’den asker hamlesi! Orduya çağrıldılar
İsrail tankları Gazze şeridinde
İsrail tankları Gazze şeridinde
Batı'nın çarpıtmasıyla soykırım!
Batı'nın çarpıtmasıyla soykırım!
İsrail’in birçok kentinde yeniden siren sesleri yükseldi
İsrail’in birçok kentinde yeniden siren sesleri yükseldi
İsrail'in saldırısında AA kameramanı ve muhabiri yaralandı
İsrail'in saldırısında AA kameramanı ve muhabiri yaralandı
Filistin'de şehit sayısı 100'ü geçti!
Filistin'de şehit sayısı 100'ü geçti!
Roketler peş peşe ateşlendi!
Roketler peş peşe ateşlendi!
Ateşkesin ilk gününde 4 ayrı patlama!
Ateşkesin ilk gününde 4 ayrı patlama!
Daha Fazla Video Göster