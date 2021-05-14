Boşanma aşamasındaki Bill Gates inzivaya çekildi! İşte 12.5 milyon dolarlık bekar evi!

ABD'li milyarder Bill Gates, eşi Melinda ile ayrılma kararı aldığını duyurmasının ardından sular durulmuyor. 3 ay önce evi terk edip 12.5 milyon dolarlık malikanesinde kalmaya başladı. Gates'in kaldığı bu kulübün yıllık aidat ücretinin ise 250 bin dolar olduğu konuşuluyor. İşte detaylar...