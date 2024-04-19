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BMGK'da tarihi oylama! Katil İsrail destekçisi ABD'den Filistin'in BM'ye tam üyelik talebine veto

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2024 01:11
ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti. 15 üyeli BMGK'de Cezayir tarafından Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısı oylamaya sunuldu. ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarı, 12 "evet" ve 2 "çekimser" oy aldı.
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