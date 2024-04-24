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Belçika’da PKK’nın televizyon kanallarına operasyon! PKK’nın medya yapılanmasına operasyon

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 24.04.2024 11:54
Belçika polisi, terör örgütü PKK propagandasını yapan 2 televizyon kanalına baskın yaptı. Fransa'nın talebi ile yapılan operasyonda çok sayıda belge ve bilgisayara el konuldu.
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