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29.01.2020

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış anlaşması protesto edildi

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planına yönelik detayları açıkladı. Filistinliler başta Batı Şeria olmak üzere farklı şehirlerde,Trump’in açıklamasını protesto etti.

ABD Başkanı Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği planı açıklamasının ardından, Filistinliler bu planı protesto etti. Batı Şeria'da sokaklara dökülen Filistinliler yüzyılın anlaşması adını verdiği planı reddederken, İsrail işgal güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Olayda bir kişi plastik mermi ile yaralandı. İsrail işgal güçleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Eş zamanlı olarak Beytüllahim'de de gösteriler yapıldı. Gösteriyi dağıtmak isteyen İsrail güçleri, şiddete başvurdu. Sert müdahalede bulunan İsrail güçleri 2 göstericiyi başından gerçek mermi ile vurdu. 5 kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi. Olay yerine gelen Filistin Kızılay ekipleri gerçek mermiyle yaralanan Filistinlileri hastanelere kaldırdı.

Resmi kaynaklara göre Gazze'de de halk protesto gösterileri yaptı.

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