Başkan Joe Biden'dan ABD’deki hortum felaketi ile ilgili SON DAKİKA açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Kentucky, Illinois, Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerinde yaşanan hortum felaketini "hayal edilemez bir trajedi" olarak nitelendirdi. Hortumlar nedeniyle bir çok eyalette toplam 300 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.

ABD'nin Kentucky, Illinois, Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerinde yaşanan hortum felaketi sonrası ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı.



Joe Biden, yaşanan hortum felaketini "hayal edilemez bir trajedi" olarak nitelendirerek, "Bu sabah, ABD'nin orta kesimindeki yıkıcı fırtınalar hakkında bilgilendirildim. Sevilen birini böyle bir fırtınada kaybetmek düşünülemez bir trajedi. Hayatta kalanları arama ve hasar tespitleri devam ederken, ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlamak için valilerle birlikte çalışıyoruz" dedi.

FEMA, HAREKETE GEÇTİ



Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Direktörü Deanne Criswell yaptığı açıklamada, hortumlardan en fazla etkilenen Kentucky eyaletinin Valisi Andy Beshear ile konuştuğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği eyaletin "gerekli tüm federal kaynaklara sahip olacağını" aktardı.

HORTUMLAR NEDENİYLE 300 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI



Tennessee, Arkansas, Kentucky ve Indiana'da hortumlar nedeniyle yaklaşık 332 bin kişinin elektriksiz kaldığı ifade edilerek, bu sayının yaklaşık 130 bininin Tennessee'de olduğu belirtildi.

KENTUCKY'DE CAN KAYBININ EN AZ 50 OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR



Vali Beshear önceki açıklamalarında, eyalet genelinde acil durum ilan edildiğini ve en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtmişti. Beshear, "Bu olaydaki ölüm sayımızın 50'yi aşacağına, muhtemelen 70 ila 100 can kaybına yakın olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmış, "Kentucky tarihindeki en şiddetli hortum olayı" demişti. Kentucky'deki can kaybına ilişkin henüz net sayı açıklanmadı.

ARKANSAS'TA 2, TENNESSEE'DE 3 CAN KAYBI



ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'de en az 24 hortum çıktı.

Arkansas'a bağlı Monette kentinde çıkan hortumda bir bakımevinin kısmen yıkılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.



Tennessee'de ise en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Illinois'te ise e-ticaret şirketi Amazon'a ait bir deponun çatısı kısmen çökerken, yaralananlar olduğu belirtildi.