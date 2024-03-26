Asya’da sular ısınıyor! Japonya ile ABD arasında yeni iş birliği

Asya Pasifik coğrafyasında sular ısınıyor. ABD Çin'in yükselen gücünü dengelemek için arayışta. Nisan ayında Japonya ile ABD arasında yeni bir savunma anlaşması imzalanacak. İki ülke arasındaki askeri iş birliği en yüksek seviyeye çıkacak.

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