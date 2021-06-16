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Aşırı sıcaklık nedeniyle yüzlerce hayvan telef oldu

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Giriş: 16.06.2021 16:29
Güncelleme:16.06.2021 16:30
Kazakistan'da aşırı sıcaklar, kuraklığı da beraberinde getirdi. Bazı bölgelerde su sorunu yaşayan çiftçiler, hayvanlarının telef olduğunu anlattı. Atların ise açlıktan ölmek üzere olduğunu gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Aşırı sıcaklık ve kuraklık hayvanları telef etti.

Orta Asya ülkesi Kazakistan'da, iki aydır hiç yağış yok.

Bu durum, büyük bir krizi de beraberinde getiriyor. Kızılorda ve Mangistau bölgelerinde kuraklık hayvanları olumsuz etkiliyor.

Aşırı sıcaklık nedeniyle otlakların çoğu kurumuş halde. Şimdiye kadar, 2 bin hayvan telef oldu.

Bölgedeki çok sayıda at da ölümle burun buruna. Su sıkıntısı yaşayan çiftçiler çaresizlik içerisinde, yeni otlaklar ve beslenme yerleri arıyor.

Kazakistan hükümeti ise soruna çözüm bulabilmek için harekete geçti. Çiftçilere yönelik destek paketi açıklandı.

Bölge sakinleri, durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.

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