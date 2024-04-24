24 Nisan 2024, Çarşamba
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Almanya ile Çin arasında casus krizi! Almanya: Çin'in casusluk iddiaları çok ciddi
Almanya'da casus krizi yaşanıyor. Üç Alman vatandaşı Çin için casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Bu kez aşırı sağcı AFD'de bir milletvekilinin yardımcısı da Çin'e bilgi sızdırmakla suçlanıyor. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.