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Almanya ile Çin arasında casus krizi! Almanya: Çin'in casusluk iddiaları çok ciddi

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 24.04.2024 14:13
Almanya'da casus krizi yaşanıyor. Üç Alman vatandaşı Çin için casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Bu kez aşırı sağcı AFD'de bir milletvekilinin yardımcısı da Çin'e bilgi sızdırmakla suçlanıyor. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
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