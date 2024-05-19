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Hayırlı uğurlu olsun! Galatasaray’a tank gibi stoper: Taraftarlar düğün bayram edecek

Galatasaray, Süper Lig'de zirveye oynarken gelecek sezonun kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Fransız spor medyası Foot Mercato'nun raporlarına göre, Sarı Kırmızılılar, Mısır'ın önemli takımlarından Al Ahly'de forma giyen Mohamed Abdelmonem'i transfer etmeye yönelik ilgilerini arttırdı. Bu potansiyel transfer, Galatasaray'ın defans hattını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 12:52
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Hayırlı uğurlu olsun! Galatasaray’a tank gibi stoper: Taraftarlar düğün bayram edecek

Galatasaray'ın transfer atağı devam ediyor. Son iddialara göre, Sarı Kırmızılılar, Mısır'ın güçlü ekibi Al Ahly'nin savunma oyuncusu Mohamed Abdelmonem'e talip oldu. Kendisine "Afrika'nın en iyi savunma oyuncusu" unvanı takılan Abdelmonem'in Galatasaray'ın radarında olduğu belirtiliyor. Bu transfer hamlesiyle Galatasaray'ın savunma hattını güçlendirme niyetinde olduğu öne sürülüyor.

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Hayırlı uğurlu olsun! Galatasaray’a tank gibi stoper: Taraftarlar düğün bayram edecek

Galatasaray'ın Transfer Hedefi: Mohamed Abdelmonem

Galatasaray, gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturma stratejisi doğrultusunda transfer çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürüyor.

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Hayırlı uğurlu olsun! Galatasaray’a tank gibi stoper: Taraftarlar düğün bayram edecek

Son raporlara göre Fransız spor sitesi Foot Mercato'nun verilerine dayanarak Sarı Kırmızılılar'ın, Mısır'ın Al Ahly takımında forma giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Mohamed Abdelmonem'e olan ilgisi artıyor.

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Hayırlı uğurlu olsun! Galatasaray’a tank gibi stoper: Taraftarlar düğün bayram edecek

Abdelmonem'in Yükselen Yıldızı

Haberde, Abdelmonem'in futbol yeteneklerinin öne çıktığı ve "Afrika kıtasının en iyi savunma oyuncusu" olarak değerlendirildiği vurgulanıyor. Oyuncunun agresif oyun tarzı, hızı ve top kontrolündeki yetenekleri dikkat çekiyor.

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Hayırlı uğurlu olsun! Galatasaray’a tank gibi stoper: Taraftarlar düğün bayram edecek

Transfer Arenasındaki Rekabet

Ayrıca, Abdelmonem'in Avrupa'ya geçiş yapmak amacıyla menajerini değiştirdiği ve Galatasaray'ın yanı sıra Fransız kulübü Monaco'nun da transfer radarında olduğu belirtiliyor.