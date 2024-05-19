Hayırlı uğurlu olsun! Galatasaray’a tank gibi stoper: Taraftarlar düğün bayram edecek

Galatasaray, Süper Lig'de zirveye oynarken gelecek sezonun kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Fransız spor medyası Foot Mercato'nun raporlarına göre, Sarı Kırmızılılar, Mısır'ın önemli takımlarından Al Ahly'de forma giyen Mohamed Abdelmonem'i transfer etmeye yönelik ilgilerini arttırdı. Bu potansiyel transfer, Galatasaray'ın defans hattını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.05.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 12:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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