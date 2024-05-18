18 Mayıs 2024, Cumartesi
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Rusya Harkov'u ele mi geçirecek? Putin: Tampon bölge oluşturuyoruz
Rusya, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'da ilerliyor. Ukrayna hala Batı'nın söz verdiği yardımları beklerken Rus lider Putin'den kritik bir açıklama geldi. Putin, “Harkov'u ele geçirme planımız yok” dedi. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.