Katil İsrail'de 'Gazze krizi' büyüyor! Gantz'dan Netanyahu'ya tehdit

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak kadın çocuk dinlemeden katliam gerçekleştiren İsrail'de Gazze krizi büyüyor. İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, düzenlediği basın toplantısında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze saldırılarındaki tutumunu eleştirdi. Netanyahu'ya seslenen Gantz, savaş kabinesinin 8 Haziran'a kadar Gazze Şeridi'nde devam eden savaş için 6 maddelik bir plan oluşturmasını talep ederken, aksi takdirde Ulusal Birlik partisini acil durum hükümetinden çekeceğini söyledi.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.05.2024 13:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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