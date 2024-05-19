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Katil İsrail'de 'Gazze krizi' büyüyor! Gantz'dan Netanyahu'ya tehdit

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak kadın çocuk dinlemeden katliam gerçekleştiren İsrail'de Gazze krizi büyüyor. İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, düzenlediği basın toplantısında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze saldırılarındaki tutumunu eleştirdi. Netanyahu'ya seslenen Gantz, savaş kabinesinin 8 Haziran'a kadar Gazze Şeridi'nde devam eden savaş için 6 maddelik bir plan oluşturmasını talep ederken, aksi takdirde Ulusal Birlik partisini acil durum hükümetinden çekeceğini söyledi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 13:03
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Katil İsrail’de ’Gazze krizi’ büyüyor! Gantz’dan Netanyahu’ya tehdit

İsrail'de Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan savaş sonrası plan talep etti.

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Katil İsrail’de ’Gazze krizi’ büyüyor! Gantz’dan Netanyahu’ya tehdit

NETANYAHU'YA TEHDİT: 8 HAZİRAN'A KADAR…

Netanyahu'dan Hamas'la savaştan sonra bölgeyi kimin yöneteceğini de içeren, üzerinde anlaşılmış bir plana bağlı kalmasını isteyen Gantz, savaş kabinesinin 8 Haziran'a kadar 6 maddelik plan oluşturması çağrısı yaptı.

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Katil İsrail’de ’Gazze krizi’ büyüyor! Gantz’dan Netanyahu’ya tehdit

Gantz, beklentilerinin karşılanmaması durumunda Ulusal Birlik partisini muhafazakar Başbakan Netanyahu'nun genişletilmiş acil durum hükümetinden çekeceğini söyledi.

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Katil İsrail’de ’Gazze krizi’ büyüyor! Gantz’dan Netanyahu’ya tehdit

GAZZE SALDIRILARINDAKİ TUTUMU ELEŞTİRDİ

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Gantz, "Kişisel ve siyasi düşünceler İsrail'in ulusal güvenliğinin en kutsal noktasına nüfuz etmeye başladı. Küçük bir azınlık İsrail gemisinin kaptan köşkünü ele geçirdi ve onu kayalıklara doğru sürüklüyor" dedi.

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Katil İsrail’de ’Gazze krizi’ büyüyor! Gantz’dan Netanyahu’ya tehdit

Gantz, önerdiği 6 maddelik planın Gazze için geçici bir ABD-Avrupa-Arap-Filistin sivil yönetim sistemini içerdiğini söyledi.