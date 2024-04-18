ABD'den Refah katliamına onay! Beyaz Saray'dan "Mutabakata vardık" açıklaması

Gazze'de soykırım yapan katil İsrail ordusu gözünü Refah'a çevirdi. Refah'ta operasyon için hazırlık yapan İsrail'e ABD'den onay geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Refah'a operasyon için mutabakata vardık" denildi.

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