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ABD'de Kovid-19 kabusu büyüyor! Son 24 saatte 60 binden fazla yeni vaka

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Giriş: 13.07.2020 21:16
Güncelleme:13.07.2020 21:20
Yeni tip koronavirüsün merkezi ABD'de salgının bilançosu ağırlaşıyor. Kovid-19 vakalarının 3,5 milyona yaklaştığı ülkede virüse bağlı ölümler 137 bini aştı. Son 24 saatte 15 binden fazla yeni vaka görülen Florida eyaleti ise salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük bilanço rekorunu kırdı.
Son 24 saatte 60 binden fazla yeni vaka
Son 24 saatte 60 binden fazla yeni vaka
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