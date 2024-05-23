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İsrail Refah'ta ilerliyor: Tanklar kent merkezine konuşlandı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 23.05.2024 09:55
İsrail ordusunun Refah kenti ve Nuseyret Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları sürdürüyor.  Ordu, Refah kentine 5. takviye askeri birliği gönderdiğini duyurdu. Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir bir provokasyona daha imza attı. Çok sayıda fanatik Yahudi işgalciler ile birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Uluslararası toplumun hedefindeki isim Başbakan Benyamin Netanyahu ise 3 Avrupa ülkesinin bağımsız Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasına tepki gösterirken "Bu terörü ödüllendirmektir" diye konuştu.

800 BİN FİLİSTİNLİ BÖLGEYİ TERK ETTİ

Birleşmiş Milletler ise İsrail'in Refah operasyonunun başlamasından bu yana yaklaşık 800 bin Filistinli'nin bölgeyi terk ettiğini duyurdu.

MÜLTECİ KAMPINDA 8 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun hedefindeki bir diğer nokta Nuseyrat Mülteci Kampı'ydı. Aralarında çocukların da olduğu en az 8 Filistinli öldü.

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