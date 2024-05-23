Çin ile Tayvan arasında gerilim tırmanıyor! Adayı kuşatıp tatbikata başladılar

Çin, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından üç gün sonra adayı kuşatacak şekilde kapsamlı bir askeri tatbikat başlattı. Tatbikatlar, deniz, hava, kara ve roket kuvvetlerinden birliklerin katılımıyla gerçekleştirildi ve Tayvan'ın bağımsızlık eylemlerine karşı güçlü bir cezalandırma ve dış güçlerin müdahale ve provokasyonlarına karşı sert bir uyarı olarak nitelendirildi.

ahaber.com.tr İHA Giriş Tarihi: 23.05.2024 11:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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