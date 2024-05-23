İzmir’de kanlı gece! Buca Fun Club Derneği Başkan Evren Yiğit silahlı saldırıda öldürüldü

İzmir Buca'da korkunç bir olay meydana geldi. Kemal Altın, bir kıraathane önündeki emlakçı ve tribün lideri olan Evren Yiğit'e, tabancayla ateş açtı. Saldırıda Yiğit vurulurken, bu sırada kıraathanedeki bir kişi karşı ateş açtı. Çatışmada Kemal Altın ve kıraathanede müşteri olarak bulunan D.O.F. de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Yiğit tüm çabalara rağmen kurtarılamadı…

ahaber.com.tr DHA Giriş Tarihi: 23.05.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 11:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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