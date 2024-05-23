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İzmir’de kanlı gece! Buca Fun Club Derneği Başkan Evren Yiğit silahlı saldırıda öldürüldü

İzmir Buca'da korkunç bir olay meydana geldi. Kemal Altın, bir kıraathane önündeki emlakçı ve tribün lideri olan Evren Yiğit'e, tabancayla ateş açtı. Saldırıda Yiğit vurulurken, bu sırada kıraathanedeki bir kişi karşı ateş açtı. Çatışmada Kemal Altın ve kıraathanede müşteri olarak bulunan D.O.F. de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Yiğit tüm çabalara rağmen kurtarılamadı…

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 23.05.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 11:00
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İzmir’de kanlı gece! Buca Fun Club Derneği Başkan Evren Yiğit silahlı saldırıda öldürüldü

İzmir'de dün gece korkunç bir olay meydana geldi. Bucaspor taraftar gruplarından oluşan eski Buca Fun Club Derneği Başkanı da olan emlakçı Evren Yiğit, kıraathane önünde durduğu sırada, Buca Belediyesi'nde meclis üyesi de olduğu belirtilen ilçedeki bir kıraathanenin işletmecisi Kemal Altın, hafif ticari araçla buraya geldi.

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İzmir’de kanlı gece! Buca Fun Club Derneği Başkan Evren Yiğit silahlı saldırıda öldürüldü

Altın, tabancasını çıkartarak, henüz bilinmeyen bir nedenle Yiğit'e art arda ateş etti.

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İzmir’de kanlı gece! Buca Fun Club Derneği Başkan Evren Yiğit silahlı saldırıda öldürüldü

Bu sırada, kıraathanede bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi de tabanca ile Altın'a karşılık verdi.

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İzmir’de kanlı gece! Buca Fun Club Derneği Başkan Evren Yiğit silahlı saldırıda öldürüldü

Çatışmada, Evren Yiğit, kıraathanede müşteri olarak bulunan D.O.F. ve Kemal Altın vuruldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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İzmir’de kanlı gece! Buca Fun Club Derneği Başkan Evren Yiğit silahlı saldırıda öldürüldü

Yaralılar, ambulanslar ile Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Evren Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.