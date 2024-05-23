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'Çitos Efe' olarak tanınmıştı! Erzurumlu Efe Koçyiğit'in son hali gündem oldu! O şimdi 13 yaşında...

Yayınlandığı döneme damga vuran 'Çocuktan Al Haberi' programının minik yıldızları, son halleriyle gündeme getiriliyor. Özellikle programda Erzurum şivesiyle konuşan fenomen yarışmacısı 'Çitos Efe'nin ne yaptığı merak edildi. Bir YouTube içerik üreticisinin kanalına konuk olan Efe Koçyiğit son haliyle herkesi şaşırtt. Şimdilerde 13 yaşında olan Çitos Efe bakın nasıl değişmiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 11:29
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’Çitos Efe’ olarak tanınmıştı! Erzurumlu Efe Koçyiğit’in son hali gündem oldu! O şimdi 13 yaşında...

Küçük yaşta katıldığı programda 'Çitos Efe' olarak hafızalara kazınan minik yıldız Efe Koçyiğit, son haliyle yeniden gündeme geldi.

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’Çitos Efe’ olarak tanınmıştı! Erzurumlu Efe Koçyiğit’in son hali gündem oldu! O şimdi 13 yaşında...

2016 yılında 'Çocuktan Al Haberi' programına yıldızı parlayan ve Çitos Efe'nin asıl ismi Muhammed Efe Koçyiğit'tir. Aslen Erzurumlu olan ve her defasında 'Dadaş' olduğunu belirten genç yıldız 2011 yılında dünyaya geldi.

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’Çitos Efe’ olarak tanınmıştı! Erzurumlu Efe Koçyiğit’in son hali gündem oldu! O şimdi 13 yaşında...

İştahlı bir çocuk olan Efe, programda sık sık yemek aşkını dile getiriyor ve sevimliliği ile dikkat çekiyordu. Ancak, Efe'nin yaşadığı obezite sorunu onun hayatında ciddi bir meseleydi.

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’Çitos Efe’ olarak tanınmıştı! Erzurumlu Efe Koçyiğit’in son hali gündem oldu! O şimdi 13 yaşında...

Çitos Efe son olarak, YouTube içerik üreticisi Testo Taylan'ın kanalına konuk oldu. Çitos Efe ile paylaşılan fotoğraf bir anda sosyal medyada gündem yarattı. İşte başta Efe Koçyiğit olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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’Çitos Efe’ olarak tanınmıştı! Erzurumlu Efe Koçyiğit’in son hali gündem oldu! O şimdi 13 yaşında...

Şendul Şaban - Ezo Sunal