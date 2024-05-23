'Çitos Efe' olarak tanınmıştı! Erzurumlu Efe Koçyiğit'in son hali gündem oldu! O şimdi 13 yaşında...
Yayınlandığı döneme damga vuran 'Çocuktan Al Haberi' programının minik yıldızları, son halleriyle gündeme getiriliyor. Özellikle programda Erzurum şivesiyle konuşan fenomen yarışmacısı 'Çitos Efe'nin ne yaptığı merak edildi. Bir YouTube içerik üreticisinin kanalına konuk olan Efe Koçyiğit son haliyle herkesi şaşırtt. Şimdilerde 13 yaşında olan Çitos Efe bakın nasıl değişmiş...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 11:29Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 11:29