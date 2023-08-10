ABD Başkanı Biden’ı tehdit etti canından oldu! FBI ajanları öldürdü

ABD Başkanı Joe Biden'ı sosyal medya üzerinden tehdit eden bir kişi FBI tarafından öldürüldü. Olay ABD'de infiale yol açtı. Yaşamını yitiren Craig Robertson'ın geçmişte de Biden'a suikast düzenleyeceğini yönünde paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

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