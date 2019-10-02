BİZE ULAŞIN
02.10.2019
Mustafa, Asiye'siz günlerde neler yaşayacağını düşünüyor! - Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm (son bölüm) Video
Mustafa'nın hayali! Mustafa, Asiye'siz günlerde neler yaşayacağını düşünüyor... ATV'nin 3. sezondur çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz son yayınlanan (58. yeni bölümü) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.