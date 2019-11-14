Ferhat, Fikret’e destek oluyor! | Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü

Ferhat, Fikret’e destek oluyor! Sen hak yolunda doğruluk yolunda kendi evladından vazgeçtin! ATV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm (final bölümü) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.