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14.11.2019

Fikret tüm varlığını Yiğit'e bırakıyor! | Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü

Fikret vasiyetnamesini Tahir ve Nefes'e veriyor! Fikret tüm varlığını Yiğit'e bırakıyor! ATV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm (final bölümü) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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