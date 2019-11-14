Nefes, avukat olmak istiyor! | Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü

Nefes'in üniversite hayali! Nefes, avukat olmak istiyor! ATV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm (final bölümü) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.