Genco, ölümle burun buruna geliyor! | Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü

Hanife Nine, Genco’yu öldürmek istiyor! Genco, ölümle burun buruna geliyor! ATV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm (final bölümü) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.