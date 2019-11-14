Yiğit için küçük aile meclisi toplanıyor! | Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü

Tahir ve Nefes'ten kıskançlık çözümü! Yiğit için küçük aile meclisi toplanıyor! ATV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm (final bölümü) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.