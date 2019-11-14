BİZE ULAŞIN
14.11.2019
Genco hakim karşısında! | Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü
Genco hakim karşısında! Tarık, babasının aleyhine şahitlik yapıyor! ATV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm (final bölümü) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.