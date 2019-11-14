Genco hakim karşısında! | Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü

Genco hakim karşısında! Tarık, babasının aleyhine şahitlik yapıyor! ATV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm (final bölümü) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.