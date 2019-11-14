Genco toprağa veriliyor! | Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü

Genco hapishanede intihar ediyor! Genco toprağa veriliyor! ATV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm (final bölümü) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.