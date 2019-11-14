Genco nezarette! | Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü

Melek, Hazan ve annesi, Genco’dan kurtuluyor! Genco nezarette! ATV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm (final bölümü) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.