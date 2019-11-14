Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm tek parça kesintisiz izle | Sen Anlat Karadeniz final bölümü izle

Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünü izle! İzleyenleri ekran başına kilitleyen ve heyecan uyandıran Sen Anlat Karadeniz final bölümünde; Tahir ile Nefes ise kızları Masal’ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır. İşte, Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm tek parça kesintisiz izle!

Sen Anlat Karadeniz 64. Bölüm izle yeni bölüm izle final bölümü izle

Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler… Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.