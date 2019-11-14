Nefes, Tahir, Yiğit ve Masal İstanbul'a gidiyor! | Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü

Nefes, Tahir, Yiğit ve Masal, Trabzon’dan ayrılıyor! Nefes, Tahir, Yiğit ve Masal İstanbul'a gidiyor! ATV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm (final bölümü) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.