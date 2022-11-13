Kardeşlerim 68. yeni bölüm fragmanı | "Bazı şeyler değişebilir"

Kardeşlerim 68. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "Bazı şeyler değişebilir" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 68. bölüm tanıtımı...