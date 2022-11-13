Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölüm fragmanı izle! "Haybeye mi koyduk ulan seni Sabit'in yanına?"

Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Ekrana hızlı bir giriş yapan ve reytinglerde açık ara birinci olan yapımın merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma, "Haybeye mi koyduk ulan seni Sabit'in yanına?" sözleri damga vurdu.