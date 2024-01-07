Ben Bu Cihana Sığmazam 52. bölüm fragmanı | "Senin de Gedik Ali'nin de hükmünü vermiş durumdayım!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 52. bölüm fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezonuyla da ekrana damgasını vurdu. 52. bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Senin de Gedik Ali'nin de hükmünü vermiş durumdayım!" sözleri damga vurdu.