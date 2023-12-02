Ben Bu Cihana Sığmazam 48. bölüm fragmanı | "Memleketine hoş geldin!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 48. bölüm fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezonuyla da ekrana damgasını vurdu. 48'inci bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Memleketine hoş geldin!" sözleri damga vurdu. Dizinin kadrosuna Azeri iş adamı Emiraslan Gardaşov rolüyle katılan Ozan Akbaba ise izleyicilerde heyecana neden oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de.