05 Mart 2024, Salı
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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 59. bölümü nefes kesecek! Büyük savaş başlıyor...
ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü için nefesler tutuldu. Başrollerinde Oktay Kaynarca'nın Cezayir, Ebru Özkan Saban'ın Leyla, Mustafa Üstündağ'ın Behçet ve Ali Seçkiner Alıcı'nın Kurban Baba karakterlerini canlandırdığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 59. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...