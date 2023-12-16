Ben Bu Cihana Sığmazam 50. bölüm fragmanı | "Erman öldü, kavga bitti mi? Tabii ki durmayacaklar!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 50. bölüm fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezonuyla da ekrana damgasını vurdu. 50. bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Erman öldü, kavga bitti mi? Tabii ki durmayacaklar!" sözleri damga vurdu.