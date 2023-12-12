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Videolar Ben Bu Cihana Sığmazam Videoları Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm 2. fragmanı | "Ben bu işi ya Gardaşov'la yaparım ya da Gardaşov'la yaparım!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm 2. fragmanı | "Ben bu işi ya Gardaşov'la yaparım ya da Gardaşov'la yaparım!"

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Giriş: 12.12.2023 11:19
Güncelleme:12.12.2023 11:19
Ben Bu Cihana Sığmazam 49. bölüm 2. fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezonuyla da ekrana damgasını vurdu. 49'uncu bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Ben bu işi ya Gardaşov'la yaparım ya da Gardaşov'la yaparım!" sözleri damga vurdu.

Cezayir'in eli Gardaşov'un gelmesiyle rahatlamıştır. Onun yardımıyla ambargoyu delmeyi tasarlamaktadır. Fakat Müfit ve Atakan, Gardaşov'u evinden alıp ona düstur çekerler. Kardeşi de vaktinde Amerika'nın petrol ambargosunu deldiği için Gardaşov'u sakıncalı bulmakta ve Cezayir'le ortak olmasını istememektedirler.

Bu esnada Cezayir, Gardaşov'dan kardeşini Amerika'ya teslim edenin Erman olduğunu öğrenir. Yani Gardaşov sadece Cezayir'e yardım etmek için gelmemiştir. Erman'la da yüzleşecektir. Cezayir plansız bir şekilde Erman'ın karşısına çıkmaması için Gardaşov'u uyarır. Ama Gardaşov onu dinlemeyecek ve ortalığın birden karışmasına sebep olacaktır.

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Bu işi ya Gardaşov’la yaparım ya da Gardaşov’la yaparım!
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