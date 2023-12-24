Ben Bu Cihana Sığmazam 51. bölüm fragmanı | "Erman Barka yaşayacak!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 51. bölüm fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezonuyla da ekrana damgasını vurdu. 51. bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Erman Barka yaşayacak!" sözleri damga vurdu.