Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm fragmanı | "Madem hısmım olmadınız, hasmım da olmayın!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezonuyla da ekrana damgasını vurdu. 46'ıncı bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Madem hısmım olmadınız, hasmım da olmayın!" sözleri damga vurdu.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de.