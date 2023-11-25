Ben Bu Cihana Sığmazam 47. bölüm fragmanı | "Salı günü cenazenizde görüşürüz!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 47. bölüm fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezonuyla da ekrana damgasını vurdu. 47'inci bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Salı günü cenazenizde görüşürüz!" sözleri damga vurdu.