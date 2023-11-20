20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ben Bu Cihana Sığmazam Videoları Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm 2. fragmanı | "Bakalım sizin ederiniz ne kadarmış, görelim!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm 2. fragmanı | "Bakalım sizin ederiniz ne kadarmış, görelim!"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2023 12:18
Güncelleme:20.11.2023 12:18
Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm 2. fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezonuyla da ekrana damgasını vurdu. 46'ıncı bölümüyle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "Bakalım sizin ederiniz ne kadarmış, görelim!" sözleri damga vurdu.

Cezayir'in kendisini Amerika'ya götüren uçaktan kurtulduğunu öğrenen Erman Barka, Müfit'le görüşerek onun yakalanmasını ve Komer'i öldürmek suçundan yargılanmasını ister. Ancak Müfit, Cezayir'in Komer'i öldürdüğüne dair bir delil olmadığını söyleyerek bu isteğini reddeder. Fakat Erman durmayacaktır. ABD istihbaratının yardımıyla Cezayir ve Dayılar'a ambargo koydurarak silah satmalarını engellemeyi başarır. Duruma isyan eden Dayılar, ambargonun tek sebebinin Cezayir'in Komer'i öldürmesi olduğunu söyleyerek ona karşı isyan bayrağı açarlar. Bunun üzerine Cezayir masayı dağıtarak Dayılar'dan tamamen ayrılır. İyice sıkışan Dayılar ambargoyu kaldırması için Erman'a giderler. Erman bu isteğe tek bir şartla evet der; Dayılar onun uyuşturucusunu satmayı kabul edeceklerdir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm 2. fragmanı | Bakalım sizin ederiniz ne kadarmış, görelim!
Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm 2. fragmanı | "Bakalım sizin ederiniz ne kadarmış, görelim!"
Madem hısmım olmadınız, hasmım da olmayın!
"Madem hısmım olmadınız, hasmım da olmayın!"
İçeride ölür ama asla teslim olmaz!
"İçeride ölür ama asla teslim olmaz!"
Savaşı onlar başlattı ama ben bitireceğim!
"Savaşı onlar başlattı ama ben bitireceğim!"
Leyla Türk’ün ölmesini istiyorum
"Leyla Türk'ün ölmesini istiyorum"
Hepsinin korkulu kabusu olacağım!
"Hepsinin korkulu kabusu olacağım!"
Erman’ın elini öpmek isteyenin selasını okuturum!
"Erman'ın elini öpmek isteyenin selasını okuturum!"
Feryatlarını arşa çıkarmazsam bana da Cezayir demesinler!
"Feryatlarını arşa çıkarmazsam bana da Cezayir demesinler!"
’’En son sözü ben söyler raconu ben keserim!’’
''En son sözü ben söyler raconu ben keserim!''
Seni bir daha kaybetmeye dayanamayız!
"Seni bir daha kaybetmeye dayanamayız!"
Seninle ölene kadar düşman kalacağız!
"Seninle ölene kadar düşman kalacağız!"
Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölüm fragmanı
Ben Bu Cihana Sığmazam 39. bölüm fragmanı
Daha Fazla Video Göster