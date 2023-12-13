13 Aralık 2023, Çarşamba
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Sıdıka Çelik'in kayınvalidesine yakalama kararı
Müge Anlı'daki Sıdıka Çelik davasında flaş gelişme yaşandı. Suç ve suçluyu kayırma suçlamasıyla gözaltı alınan kayınvalide, Sıdıka'nın kendisini vurduğunu o sırada evde olduğunu kendisinin de yandığını söyledi. Gamze'nin ve eşinin evde olmadığını anlattı. Navruz Çelik, Sıdıka Çelik'e oğlunun ihanet ettiğini kendisinin söylediğini kabul etti. Sıdıka'nın darpedilmediğini söyleyen kadın bunlar yalan dedi.