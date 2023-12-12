12 Aralık 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Müge Anlı’dan Yunus Emre Göçer iddialarına sert tepki
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Şeyh Mahmut'un kullandığı otomobil geçtiğimiz günlerde motokurye Yunus Emre Göçer'e çarpmış, kazada ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurduğu ancak reddedildiği iddiası ortaya atılmıştı. Müge Anlı bu iddialara canlı yayında yanıt vererek, "Ben bu hayatta neden geri durmuşum? Bu nasıl bir geri zekâlılık? Ya zekanız geri ya vicdan yoksunusunuz" dedi. İşte detaylar...