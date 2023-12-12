Müge Anlı’dan Yunus Emre Göçer iddialarına sert tepki

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Şeyh Mahmut'un kullandığı otomobil geçtiğimiz günlerde motokurye Yunus Emre Göçer'e çarpmış, kazada ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurduğu ancak reddedildiği iddiası ortaya atılmıştı. Müge Anlı bu iddialara canlı yayında yanıt vererek, "Ben bu hayatta neden geri durmuşum? Bu nasıl bir geri zekâlılık? Ya zekanız geri ya vicdan yoksunusunuz" dedi. İşte detaylar...