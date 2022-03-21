21 Mart 2022, Pazartesi
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Müge Anlı’daki Dursun Zehir’in kaybında korkunç şüphe! Torununun para zaafı yüzünden zarar mı gördü?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aran Dursun Zehir olayında korkunç iddialar gündeme geldi. Trabzon-Rize yolu arasında kaybolan 71 yaşındaki adamdan bir daha haber alınamadı. En son sahil yolunda yürürken görülen Zehir'in torunu Kerim hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmedi. Kayıp Dursun Zehir cinayete mi kurban gitti? Dursun Zehir'in kaybında torunu Kerim'in parmağı mı var? İşte detaylar...